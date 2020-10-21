Россия может решить проблему водоснабжения Крыма без помощи Украины

Именно власти Украины перекрыли подачу воды из Днепра в Крым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Россия в состоянии решить проблему водоснабжения Крыма, не прибегая к помощи Киева.

На пресс-подходе пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению водой из Днепра Крыма.

- К нашему сожалению, это исключает Украина, ведь это она перекрыла кран, - ответил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Россия способна решить проблему Крыма с водой без Украины, и это будет сделано, чтобы «потом не зависеть от этого самого крана».

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании сообщил о согласовании плана по решению проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя. По его словам, реализация проекта позволит подавать жителям региона посуточно 310 тысяч кубометров пресной воды.

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