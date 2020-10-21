Глава Минздрава Крыма рассказал, кому положена госпитализация

Температура выше 38 гралусов двое суток и учащенное дыхание? Требуйте госпитализацию Фото: Артем КИЛЬКИН

Поражение легких на 10-20%, зафиксированное компьютерной томограммой, не является основанием для госпитализации больного коронавирусом или пневмонией. Об этом заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Не снижаемая температура тела выше 38 градусов в течение двух суток, частота дыхательных движений свыше 26-ти, уровень насыщенности крови кислородом - по этим всем данным мы определяемся, а не по поражению легочной ткани на КТ, - подчеркнул он.

Ежедневно в Минздрав поступает 8-10 жалоб на отказ в госпитализации, из них, по словам министра, 1-2 обоснованных. На них ведомство реагирует и принимает управленческие решения. Остальные случаи, когда сам пациент поставил себе диагноз и назначил госпитализацию. Минздрав готовит информационную памятку для крымчан и гостей полуострова с перечнем симптомов и показаний к госпитализации.

Напомним, по информации Роспотребнадзора 70% больных коронавирусом выявляются при обращении за медицинской помощью, и рост распространения инфекции за неделю составил 22%. Количество внебольничных пневмоний увеличилось с 1213 в первую неделю октября до 1837 за прошлую неделю.

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