Жители Симферополя обратились к Путину по поводу застройки аэродрома «Заводское»

Жители Симферополя обратились к Путину по поводу аэродрома «Заводское». Фото: скриншот из видео.

В соцсетях набирает популярность видеообращение жителей Симферополя к президенту России Владимиру Путину. Возмущенные строительством жилого района на месте аэродрома «Заводское», они просят у главы государства сохранить это место.

- Так складывается, что, возможно, мы станем свидетелями того, что вместо развития малой авиации мы похороним это поле застройкой под микрорайон «Заводское», - причитают местные.

Они возмущены тем, что закон о запрете на отчуждение аэродромов обошел стороной именно «Заводское», и застройщики умудрились найти лазейку. А сохранить аэродром нужно для передачи опыта будущим авиаторам.

Того же мнения придерживается и представитель авиационного предприятия «Универсал-авиа», которое сейчас терпит убытки.

- Развивать авиацию никто не хочет. Все заинтересованы в застройке аэродрома «Заводское». А предприятие имеет огромный потенциал, квалифицированные кадры, необходимые лицензии и документы. Оно может выполнять разные виды авиационных работ, - подчеркнул он и добавил, что на данный момент на предприятии работают около 130 человек.

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