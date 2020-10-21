В школах Крыма больных ковидом педагогов заменят студентами

Уроки в школах будут вести студенты под онлайн присмотром опытных учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минобразования Крыма решили заменить больных ковидом педагогов студентами 3-4 курсов. Школьные учителя пенсионного возраста находятся в группе риска.

- Большие риски для педагогов старшего возраста, - отметила министр образования Валентина Лаврик. - Если будет такая необходимость, на место опытного учителя, которому нужно поправить здоровье, прийдут студенты, которые готовы работать.

По словам министра, такой опыт уже применяется в школах Москвы и Московской области. План урока будущий педагог составляет вместе с опытным учителем, по необходимости находится с ним на связи в онлайн режиме. Договоренности о наставничестве уже достигнуты с КФУ и КИПУ.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 1988 детей - ученики одной школы и 75 классов в 26 школах.

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