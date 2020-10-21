«Расцветали яблони и груши»: Деревья в Ялте спутали времена года

Деревья в цвету. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Теплый октябрь в Крыму ввел деревья и кустарники в заблуждение - растения взяли, да и раскрыли цветочные почки.

- Конец октября! В Ливадии зацвели плодовые деревья, - такой патетический пост появился в популярном крымском паблике.

Действительно, на фото веточки окутаны белоснежным облачком.

Пользователи не пропустили информацию мимо и тут же в комментариях был выложен снимок в продолжение темы: «А у нас сирень весну в октябре почуяла!»

Сирень распустилась под окнами многоэтажки. Фото: Елена Миньчук/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Да, факт остается фактом - сирень цветет и благоухает, хотя на улице поздняя осень.

Остальным подписчикам паблика только и оставалось, что констатировать факт: «Расцветали яблони и груши»; «Пару дней как похолодало, а так теплынь стояла. Вот сирень и повелась на обман».

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