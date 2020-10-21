В Симферополе и Севастополе 22 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Чора Батыр, 40-58 (чет), 41/5-55 (нечет);

ул. Эмель, 8-30 (чет), 35-61 (нечет);

ул. Неврез, 2-24 (чет), 1-13 (нечет), 19;

ул. Ашикъ Умера, 2-28 (чет), 1-21 (нечет);

ул. Чкалова, 65; ул. Мелек, 1-20;

ул. Акъяр (Фонтаны), 1-13 (нечет);

ул. Мерджан, 48-60 (чет), 55-67 (нечет);

ул. Каверина, 62-74 (чет)

ул. 51й Армии, 42-54(чет); 43-55,47/31(нечет);

ул. Бетховена, 36-40(чет); 45-49(нечет);

ул. Снайперов, 24-38(чет); 17,33,47-49(нечет);

ул. Федотова, 2-28(чет); 1-21/37(нечет);

ул. Федько, 26-30(чет);

пер. Нижнепетровский, 2-10(чет); 3-3а(нечет);

ул. Петровская Балка, 190-216(чет);147-169;173(нечет);

ул. Лермонтова, 19(нечет);

пер. Фруктовый, 18а,18-28(чет);15а,15-17(нечет);

ул. Фруктовое, 22-34(чет); 33-53,53а(нечет);

ул. Титова, 16к(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет),9-Б,11-27(нечет),31,33,35

село Россошанка: ул. Байдарская 5-9(нечет),12,15-а,22, ул. Жемчужная 1-6, 8-12(чет),11, пер. Запрудный 1-11(нечет),2,4-А,6,7-а,9-а,18, пер. Озерный 1, ул. Фролова 1-17, ул.Запрудная 4,6,7-А,28,36, ул. Таврическая 19,33, ул. КСП «Красный Октябрь» 213

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в, 29

село Ново-Бобровка: ул. Гористая 3,8,9, уч.905, ул. Герасина 8-а

поселок Андреевка: СТ Алмаз, ТСН Интернационалист

Дергачи: СТ «Солнечный»

село Орлиное: ул. Мазурца 1-22, ул Макарова 2-18(чет),20-А, ул. Ореховая 4,10-16(чет),15,17,20,20-А,21, ул. Платановая 1-27,29, ул. Родниковская 1-А,2,2-А,3, ул. Солнечная 1-9, ул. Тополиная 2-13,15,15-А, ул. Тюкова 1-31,33-39(нечет), ул. Тюкова 30-А,32-38(чет),41,43,47, ул. Учительская 2-10(чет),3,5, ул. Цветочная 1-15,17-25(нечет), ул. Круговая 2, ул. Евгении Грунской 1-12(чет),14, пер. Байдарский 7, ул. Каштановая 1-23,25, ул. Коцюбы 1-19,18-А,21, ул. Молодежная 1,12-27(чет),32, ул. Полевая 6-14(чет),7-23(нечет),18,20,24,26-28,32-44(чет),43, ул. Предгорная 1-23, ул. Тенистая 1-5(нечет),1-А,2-А,2,5-А,6,10,11,12,15-А,16,17-30, 32-40(чет)

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