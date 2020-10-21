В Керчи молодой человек, угрожая ножом, ограбил салон сотовой связи. Фото: пресс-служба МВД по Крыму.

В Керчи «на горячем» поймали преступника, угрожавшего расправой сотрудникам салона мобильной связи и открыто похитившего 4 дорогостоящих смартфона.

Инцидент произошел в магазине на одной из центральных улиц прибрежного города. Парень, зайдя в салон, начал активно интересоваться мобильными телефонами. Затем во время общения с сотрудницей выхватил нож и, угрожая им, открыто похитил 4 телефона. После чего попытался скрыться с места преступления.

В этот же момент мимо магазина проезжал инспектор-кинолог, внимание которого привлекли выбежавшие за вором продавцы магазина. Ему рассказали о случившемся и указали на молодого человека, бежавшего по улице. Сотрудник правоохранительных органов кинулся вдогонку.

Подозреваемого задержали, похищенные телефоны изъяли, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Оказалось, что парня уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкие преступления. На данный момент против него возбудили уголовное дело. За разбой с применением оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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