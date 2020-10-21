Симферополь продолжает возглавлять рейтинг по количеству заболевших COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Симферополь продолжает лидировать в рейтинге городов и районов по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией. Сто случаев за неделю также зафиксировали в Бахчисарае.

- В этих двух городах показатели заболеваемости коронавирусом практически одинаковы. Также выше среднего практически в два раза в Кировском районе, - сообщила на оперштабе по коронавирусу начальник регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, слова которой приводит Крым 24.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией также выросло в Красноперекопском и Красногвардейском районах.

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