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Часть городов и районов Крыма начали отопительный сезон

Система централизованного отопления полностью запустится до конца октября
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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До конца октября планируется полностью запустить систему централизованного отопления

До конца октября планируется полностью запустить систему централизованного отопления

Фото: Олег ЗОЛОТО

Отопительный сезон вскоре начнется в 11 городах и районах Крыма. Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев, решение подать тепло приняли администрации муниципалитетов.

- На территории муниципалитетов, где принято решение о начале отопительного сезона, проводится заполнение системы, пробные запуски котельных и поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. В дальнейшем теплоноситель будет подан в жилые дома, - заявил Исмет Аблаев.

По его словам, тепло станет в Алуште, Джанкое, Белогорске, Евпатории, Красноперекопске, Бахчисарае и Белогорске. Кроме того, потеплеет в домах жителей Кировского, Сакского, Красноперекопского, Симферопольского и Советского районов. До конца октября планируется полностью запустить систему централизованного отопления.

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