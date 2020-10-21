Жителям Крыма напомнили об ответственности за незаконную регистрацию иностранцев

Штраф за фиктивную регистрацию начинается от 100 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

Крымчанам напомнили об ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев. За преступления в сфере регулирования миграционных потоков предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Так, если гражданин не поставил на миграционный учет проживающего у него иностранца, штраф составит от 2 000 до 4 000 рублей.

Фиктивная регистрация как граждан РФ, так и иностранных граждан и лиц без гражданства грозит уголовная ответственность.

В зависимости от тяжести содеянного, применяется штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на этот же срок. Избежать уголовной ответственности поможет всесторонняя помощь в расследовании.

Под фиктивной понимается регистрация по месту пребывания или жительства на основании заведомо недостоверных сведений, без намерения пребывать по месту регистрации или без согласия на то владельца места жительства, на помнили в прокуратуре Центрального района Симферополя.

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