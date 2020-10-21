Крымские водохранилища начнут пополняться водой только с ноября. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Запасы воды в крымских водохранилищах начнут расти только с ноября. Графики подачи воды сохранятся до конца года.

- Этот год мы пройдем точно с точки зрения обеспечения водой, к сожалению, в таких ограниченных режимах. Но надо нам задуматься о том, что будет в следующем году, - отметил во время «круглого стола» в Совете Федерации по вопросу водоснабжения Крыма замначальника управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Евгений Шишко.

Он также добавил, что если бы крымские власти заблаговременно провели ряд мероприятий, обеспечивших экономию воды, то такой бы удручающей ситуации, какая есть сейчас, не возникло бы.

- Мы смогли бы сохранить ту воду, что была в водохранилище, - подчеркнул Шишко.

Напомним, на оперативном совещании, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о согласовании проекта по решению проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя. По его словам, его реализация позволит подавать жителям региона посуточно 310 тысяч кубометров пресной воды.

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