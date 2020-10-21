В Крыму планируют построить две опреснительные станции

Каждая из опреснительных станций будет давать по 20 тысяч кубов в сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму планируют возвести две установки по опреснению морской воды. Окончательное решение примут после анализа экономической и социальной эффективности строительства и подсчета тарификации такой воды.

- В план включено строительство двух сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса мощностью по 20 тысяч «кубов» в сутки каждое, - уточнил на совещании с президентом России зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, стало известно о согласовании проекта по решению проблемы с водой в Крыму и Севастополе. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, реализация программы даст возможность обеспечивать жителей региона 310 тысячами кубометров пресной воды ежесуточно.

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