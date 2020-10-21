В Керчи установили ультразвуковую «сигнализацию» для отпугивания собак. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Керчи неоднократно возмущали крутящиеся рядом с входом в павильон с мясными и рыбными рядами своры бродячих собак. Администрация Центрального рынка вопрос решила установкой на входе ультразвуковой «сигнализации». Вот только эффективность нулевая, сообщает ForPost.

- Собаки находятся в непосредственной близости к прилавкам, на которых в открытом виде продают мясные продукты, - негодует житель Керчи Роман К. на портале «Активный гражданин».

Как рассказал глава дирекции Роман Бобров, на собак ультразвуковой отпугиватель не действует. А все из-за сердобольных покупателей, которые из павильона обязательно вынесут пару косточек или кусочков мяса для бродячих «бедных» песиков. От такого места кормежки четвероногих даже звук танкового выстрела не спугнет, не то, что ультразвук.

- Начинаешь их гонять, тут же начинаются непонятные наезды, мол, что вы делаете, животных вам не жалко! – удрученно отметил глава дирекции Роман Бобров и добавил, что собак в павильон не пускают – с этим строго; однако покупатели нередко специально приглашают дворняг войти, чтобы погрелись.

Однако лучше ультразвуковой «сигнализации» собак гоняют сами продавцы, подытожил Бобров.

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