Жителей Крыма Европа слышать не желает

В Европе ни слова не хотят слышать о Крыме. Фото: Архив "КП"

В международной сессии «Безопасность и независимость в сфере журналистики» поучаствовала крымская журналистка. Внимание участников и организаторов она сосредоточила в частности на том, что Европа использует политику двойных стандартов.

- Почему нам не выдают визы в страны Шенгена для участия в международных конференциях? Почему нас не допускают на международные мероприятия, как только мы в анкете пишем, что мы из Крыма, - цитирует ее вопросы Крымская газета.

Также у организаторов и участников мероприятия, которыми выступили представители МИД Австрии, посольства Канады, Британии в Австрии, Международного института прессы и ОБСЕ, жительница Крыма попыталась выяснить, почему в Европе притесняют журналистов, побывавших в регионе и пишущих о нем правду, а не заказные материалы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50