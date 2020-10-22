Жительницу Ялты подозревают в поддержке нацизма

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В отношении жительницы Ялты возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ).

По данным следственного отдела по Ялте, женщина в соцсети разместила на всеобщее обозрение информацию, отрицающую факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

Также в пресс-службе СК России отметили, что крымчанка распространила ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и дала положительную оценку идеологии фашизма.

То, что женщина причастна к преступлению, установили сотрудники следственного отдела по городу Ялта во взаимодействии с коллегами из центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым.

В квартире подозреваемой провели обыск и изъяли религиозную литературу, в том числе и с признаками экстремизма.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы.