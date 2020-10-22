В НАТО признались об усилении военного присутствия в Европе из-за Крыма

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В НАТО заявили о том, что американские вооруженные силы «в рамках расширенного присутствия» находятся в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии.

Представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон заявила украинским СМИ, что Россия сейчас осуществляет милитаризацию Крыма.

- По этой причине мы должны позаботиться, чтобы все наши союзники в Черном море и в других регионах были защищены, - сказала Гатчисон.

Представитель США в НАТО также заявила, что якобы «незаконная попытка захватить Крым» заставила усилить присутствие не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы сдерживать «любую деятельность России». Дальнейшая цель - возвращение полуострова в состав Украины.

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