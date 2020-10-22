В центре Симферополя обвалился балкон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Симферополя обвалилась часть балкона. Кусок рухнул прямо перед входом в магазин. Пострадавших нет.

Инцидент развернулся вечером на площади Советской. Как оказалось, падающие с этого здания «глыбы» – не такая уж редкость. Так, с фасада осыпается лепнина, а стены все испещрены трещинами.

- Тут падают и стекла. Сам же балкон держится на честном слове, - рассказывает обеспокоенная заведующая продуктовым магазином София Караева, слова которой приводит Крым 24.

Здание возвели еще в 30-е годы. Из-за дефицита материалов в то время стены выкладывались из могильных плит. Около 70 лет в нем располагалась городская баня №1.

Начиная же с 90-х годов здание практически не использовалось: в основном арендовали первый и цокольный этажи. Верхняя часть пустует уже почти 20 лет. Помещения пытались продавать, но покупателей так и не нашлось.

- И мы изменили решение – планируем сдать в аренду. Надеемся, что у нас найдутся люди, которые приведут здание в порядок, - отмечает замглавы администрации крымской столицы Владимир Паринов.

Капитального ремонта ждет также здание по улице Набережной, построенное еще в 1936 году. Местные жители восхищаются его красотой, но для собственной безопасности держатся от стен и балконов на расстоянии.

- Очень красивый дом, но когда сильные дожди – куски балкона сыплются. Жалко, такая красотища была бы, если кто-то приложил руку, - сокрушается жительница Симферополя Наталья Кузнецова.

Всего в крымской столице реконструкция необходима почти 300 балконам. Бюджету региона это обойдется в 300 миллионов рублей.

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