Глава Ростуризма едет в Крым посмотреть на Николаевку

Больше 6 км пляжей Николаевки не пригодны для отдыха

Глава Ростуризма Зарина Догузова завтра приедет в Крым, чтобы осмотреть перспективные пляжные территории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Завтра к нам приезжает руководитель Ростуризма, - отметил он. - Мы осмотрим набережную Николаевки, территорию на подъезде к Евпатории, где, скорее всего, будет благоустройство.

Сейчас Ростуризм дорабатывает концепцию развития внутреннего туризма, где Крыму отведена роль пляжного курорта. В Николаевке из 7,7 км побережья пригодно для туристов всего 1,3 км, остальное — оползнеопасная зона, где официально находится запрещено.

Территория от Сак до Евпатории в украинский период рассматривалась под строительство «Крымской Анталии» - современной территории отдыха с сетевыми отелями и свободным для доступа побережьем.

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