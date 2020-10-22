В Минздраве Крыма пересчитали зараженных COVID-19. Фото: Архив "КП"

В Министерстве здравоохранения Крыма скорректировали число зараженных новой коронавирусной инфекции, выявленных за весь период распространения вируса в регионе. Заболевших оказалось на 163 человека меньше.

Так, судя по данным с официальных страниц главы РК Сергея Аксенова в соцсетях, за все время с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 7748 человек.

На официально портале Министерства здравоохранения Крыма же опубликовали другое количество зараженных – 7585 человек. В ведомстве разницу пояснили корректировкой данных регионального Ропостребнадзора.

- Произошла корректировка сведений в части лиц с бессимптомной формой новой коронавирусной инфекцией COVID-19, - уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, в Крыму за сутки скончалось еще 2 COVID-положительных пациента. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 115 человек. Выздоровело за весь период пандемии 4132 человека.

За сутки в регионе выявили 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. У 31 человека болезнь протекала бессимптомно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50