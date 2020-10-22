Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Крымские новобранцы дважды сдавали тест на COVID-19 для службы в армии

Занос новой коронавирусной инфекции в войска исключен
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Чтобы попасть в армию, крымские новобранцы дважды сдавали тест на COVID-19.

Чтобы попасть в армию, крымские новобранцы дважды сдавали тест на COVID-19.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Ужесточение мер профилактики новой коронавирусной инфекции во время осеннего призыва в Крыму дали свои плоды. Тест новобранцы сдавали дважды: во время прохождения медкомиссии в районе и после приезда в областной сборный пункт.

- Мы проводим эти два барьерных мероприятия, чтобы исключить занос в войска. И на первом этапе как раз были выявлены заболевшие, - отметил военный комиссар республики Юрий Лымарь, слова которого приводит Крымская газета.

Зараженные рекруты, выявленных на первом этапе, а также сотрудники медкомиссии сейчас на самоизоляции. В скором времени их ждет повторный тест на коронавирус, после которого они вернутся к своим обязанностям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50