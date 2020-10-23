За 6 лет все школы Крыма приведены к российским стандартам

За 6 лет школы полностью стандартизированы. Фото: Архив КП

За 6 лет все школы Крыма и Севастополя приведены к российским стандартам образования. Он прошли аккредитацию и лицензирование, вышли на хороший уровень, отметил во время визита на полуостров министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- За шесть лет мы видим очень сильную динамику – с 2014 года по сегодняшний день, - отметил министр. - В Республике Крым и Севастополе сделано очень много для общего образования.

В школы поступила новая учебная литература, оборудование, проведены капитальные ремонты, строятся новые здания. С прошлого года выпускники стали сдавать экзамены по общепринятому образцу, а результаты ЕГЭ и ОГЭ сопоставимы с общероссийскими.

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