Симферопольский Дворец культуры профсоюзов советуют обходить стороной.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
В Симферополе у Дворца культуры профсоюзов облагораживают сквер и площадь. В связи с этим жителям крымской столицы советуют быть осторожными в этом месте и по возможности обходить его стороной.
В пресс-службе администрации крымской столицы напомнили, что реконструкция территории проводится в рамках Соглашения между московским Правительством и крымским Советом министров о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
- Срок завершения работ — декабрь 2020 года, - цитирует пресс-службу Крымское информационное агентство.
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