Симферопольский Дворец культуры профсоюзов советуют обходить стороной. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Симферополе у Дворца культуры профсоюзов облагораживают сквер и площадь. В связи с этим жителям крымской столицы советуют быть осторожными в этом месте и по возможности обходить его стороной.

В пресс-службе администрации крымской столицы напомнили, что реконструкция территории проводится в рамках Соглашения между московским Правительством и крымским Советом министров о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

- Срок завершения работ — декабрь 2020 года, - цитирует пресс-службу Крымское информационное агентство.

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