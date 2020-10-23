Власти Ялты пояснили установку ограждений у светофоров в центре города. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Стала известна причина установки ограждений на тротуарах по улице Боткинской и в районе Клуба моряков в Ялте. Их ставят, чтобы избежать аварий и несчастных случаев на дороге.

- Чтобы граждане не имели возможности выхода на проезжую часть в неположенном месте, создавая препятствие для автотранспорта, - пояснил замначальника департамента ЖКХ администрации курортной столицы Дмитрий Гаврилец.

Он также добавил, что в районе Клуба моряков уже установили ограждения, а на Боткинской впереди еще монтаж 18 двухметровых секций.

Светофоры и ограждения на улицах города ставятся в рамках пилотной программы, согласованной с ГИБДД. На реализацию выделили 2,7 миллиона рублей.

- Всего же проектом проведение таких работ предусмотрено на восьми улицах муниципального образования, - уточнил Гаврилец.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50