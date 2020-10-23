Пьяный строитель угрожал расправой учителю в селе под Саками. Фото: Надежда ДАЦЮК

В селе под Саками пьяный строитель угрожал учителю расправой за то, что тот попросил не срывать занятие. Инцидент развернулся днем 22 октября.

В региональное управление Росгвардии поступил сигнал тревоги из среднего общеобразовательного учреждения села Каменоломня Сакского района.

Прибывших на место происшествия силовиков встретила директор школы. Она рассказала, что пьяный парень в школу попал, перебравшись через забор, и сейчас он угрожает учителю «кулаками».

Пьяного хулигана задержали, им оказался ранее судимый 25-летний житель Кемеровской области, приехавший в Крым на заработки.

Во время допроса выяснилось, что он, будучи в нетрезвом состоянии, чинил крышу жилого дома. В какой-то момент строитель решил попросить учеников, сидевших на уроке, о помощи и стал кричать в открытое окно.

Учитель сделал замечание молодому человеку, попросил не срывать урок. Тот это воспринял агрессивно, и, не придумав ничего лучше, пошел выяснять отношения с преподавателям.

Задержанного хулигана отправили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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