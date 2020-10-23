В Ялтинском заповеднике неизвестные строители незаконно проложили дорогу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За незаконную прокладку дороги в Ялтинском горно-лесном заповеднике МВД по Крыму возбудило уголовное дело. Ущерб, нанесенный Алупкинскому участку, был на сумму больше 600 тысяч рублей.

Дорогу нашли в начале августа 2020 года при патрулировании заповедника. В акте обследования места происшествия указали, что неизвестные строители повредили почвы до минерального слоя своей тяжелой техникой, спилили деревья и нанесли вред лесонасаждениям.

- Экологии заповедника причинен значительный ущерб - на сумму более 600 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Уголовное дело сейчас расследуется правоохранительными органами.

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