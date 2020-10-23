В Ялтинском заповеднике неизвестные строители незаконно проложили дорогу.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
За незаконную прокладку дороги в Ялтинском горно-лесном заповеднике МВД по Крыму возбудило уголовное дело. Ущерб, нанесенный Алупкинскому участку, был на сумму больше 600 тысяч рублей.
Дорогу нашли в начале августа 2020 года при патрулировании заповедника. В акте обследования места происшествия указали, что неизвестные строители повредили почвы до минерального слоя своей тяжелой техникой, спилили деревья и нанесли вред лесонасаждениям.
- Экологии заповедника причинен значительный ущерб - на сумму более 600 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уголовное дело сейчас расследуется правоохранительными органами.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50