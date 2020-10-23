На одной из улиц Симферополя мужчина скончался от ректального кровотечения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эпицентром активности пользователей социальных сетей на этот раз стал пост о мужчине, скончавшемся на одной из улиц Симферополя. Неравнодушные, которые нашли истекающего кровью человека, четыре раза вызывали «скорую помощь», только мужчине было не суждено дождаться медиков.

Трагедия развернулась около крупнейшего торгового центра крымской столицы «Меганом», на улице Строителей. Очевидец нашел мужчину 40 лет на вид около калитки одного из частных домов.

Залитые кровью ноги, мокрые джинсовые шорты и невнятное бормотание несчастного натолкнули прохожего на мысль о том, что перед ним пьяный. Но «скорую помощь» очевидец на всякий случай вызвал. На часах было 17.07.

- Я стал ждать. Тут из калитки этого дома вышел хозяин, который сообщил, что это – его сосед, и он только что был у него в гостях, - вспоминает цепочку событий того дня автор поста в соцсетях Дмитрий Божко.

В диалоге с соседом Божко выяснил, что все было в порядке, и несчастный не пьян. Неладное хозяин дома почувствовал, когда увидел капли крови на полу в туалете. После этого уточнения стало понятно, что у лежащего на земле мужчины ректальное кровотечение. Оно было настолько сильным, что он упал, только выйдя за калитку.

Спустя сорок минут автор поста снова набрал «скорую». Не дождавшись, позвонил в третий раз, затем – в четвертый. Смеркалось, на часах было уже 19.33. Прохожий больше ждать не мог, поэтому оставил несчастного с соседом, который заверил, что помощи дождется.

На следующий день Божко, проходя по той же улице, узнал, что медики приехали только после 22.00 и констатировали смерть.

- В итоге, насколько «скорая помощь» оправдывает свое название? Разве нет градации особой срочности случаев? – недоумевает автор поста. – Понятно, что в данных условиях очень много вызовов, но в то же время, разве допустимо, чтобы человек, корчась от боли и истекая кровью больше 5 часов, умер никому не нужный прямо на улице?

В комментариях пользователи поделились на несколько лагерей. Одни твердили, что история – выдуманная, а автор – мошенник и лгун. Другие начали вопрошать, почему же прохожий сам не повез несчастного в больницу, раз на «скорую помощь» надежды нет. Третьи правдивость истории подтвердили своими случаями из жизни.

- Я охотно верю. Сейчас действительно «скорые» на разрыв. Мы ждали «скорую» в первый раз 6 часов, на следующей день – 12 часов! – комментирует запись один из пользователей соцсетей.

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