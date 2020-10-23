Известный политолог заразился COVID-19 и улетел из Крыма в Москву. Фото: Сергей Марков / Facebook

Политолог Сергей Марков, участник Международной конференции в Ялте, почувствовал себя плохо и улетел домой, в Москву, лечиться. Коронавирусом он мог заразиться еще до прилета в регион, рассказал он ForPost.

Свой отлет Марков объяснил тем, что болеть в незнакомом городе, где нет ни друзей, ни знакомых, не очень комфортно. Из Ялты в крымскую столицу он добрался на такси. Билет на самолет покупал уже в аэропорту.

- Я, естественно, надеялся, что это простая простуда или простой вирус. Поскольку у нас конференция уже закончилась, я планировал еще остаться на один день в Ялте, но принял решение, что не надо рисковать, а нужно сразу лететь в Москву, - рассказал политолог.

В самолете он сидел в нескольких масках сразу, которые каждые два часа менял. От людей он держался на расстоянии полутора метров. На следующий день после прилета Сергей Марков отправился в больницу, где сдал тест на коронавирус. Результат был неутешительным. Спустя пару дней он попал в реанимацию.

Сейчас Марков уже здоров. Критикующих его возвращение из Крыма в Москву он попросил представить себя в подобной ситуации.

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