Стабильно за двести: В Крыму коронавирусом заболели еще 204 человека

С начала эпидемии в Крыму уже выздоровели 4373 человека. Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Крыму 204 человека заболели короновирусом, у 36 из них не было никаких симптомов инфекции.

- Из общего количества заболевших 161 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего 23 октября на COVID-19 протестировали 4395 человек.

С начала эпидемии в Крыму уже выздоровели 4373 человека.

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