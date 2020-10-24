В Крыму почти не осталось организованных «черных копателей»

Фото: Екатерина САРДАКОВА Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние годы число «черных археологов» значительно снизилось.

- В глобальном смысле у нас ситуация с таким явлением, как «черные копатели», находится под контролем. Конечно, всегда будет какая-нибудь «группа энтузиастов», которая решит заняться таким нелегальным промыслом, но системных разграблений у нас все же нет, - рассказал доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Таврической академии КФУ Валерий Науменко.

Тем не менее он отметил, что сейчас более важная задача — надлежащая охрана уже открытых археологами культурных объектов на местности.

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