В Крыму почти не осталось организованных «черных копателей»

Фото: Екатерина САРДАКОВА
Фото: Архив "КП"
В Крыму за последние годы число «черных археологов» значительно снизилось.
- В глобальном смысле у нас ситуация с таким явлением, как «черные копатели», находится под контролем. Конечно, всегда будет какая-нибудь «группа энтузиастов», которая решит заняться таким нелегальным промыслом, но системных разграблений у нас все же нет, - рассказал доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Таврической академии КФУ Валерий Науменко.
Тем не менее он отметил, что сейчас более важная задача — надлежащая охрана уже открытых археологами культурных объектов на местности.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50