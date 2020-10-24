По Крымскому мосту проехали 1,5 млн грузовиков

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

С начала текущего года по Крымскому мосту в обе стороны проехали более 740 тысяч грузовых автомобилей. Это на 2% превышает показатель трафика грузовиков в 2019 году.

Всего же — с момента открытия дорожного сообщения — дорогой через Керченский пролив воспользовались более 1,5 млн большегрузов.

- Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны зафиксирована в августе: почти 70 тысяч машин за месяц. Суточный рекорд пришелся на 19 марта: 2 850 автомобилей за 24 часа, - сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань».

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