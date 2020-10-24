В Крыму умерла директор Физико-технического института КФУ

В 2019 году Марина Всеволодовна, в связи со 100-летием университета, была награждена «Золотой медалью имени В.И. Вернадского».

После продолжительной болезни скончалась директор Физико-технического института Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Марина Глумова.

- В нашей памяти Марина Всеволодовна навсегда останется талантливым и внимательным к людям руководителем, хорошим другом, любимым преподавателем, веселым, светлым человеком. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, - сообщается на официальном сайте Физтеха КФУ.

Справка

Марина Всеволодовна родилась в 1963 году. С момента назначения в 2009 году деканом физического факультета Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Марина Глумова проводила огромную организационную работу по формированию профессорско-преподавательского состава, укреплению материальной базы факультета.

В 2015 году она стала главным инициатором создания Физико-технического института.

В 2016 году по инициативе Марины Глумовой была открыта первая в Крымском федеральном университете базовая кафедра Физико-технического института «Автоматизированные системы, приборы и устройства» на базе АО «Завод «Фиолент», а затем еще одна базовая кафедра Астрофизики и физики космоса на базе «Крымской астрофизической обсерватории РАН».

В 2019 году Марина Всеволодовна, в связи со 100-летием университета, была награждена «Золотой медалью имени В.И. Вернадского».

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