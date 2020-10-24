В кабинете зампреда горсовета Ялты произошел пожар

Никто не пострадал.
Фото: Архив "КП"
В кабинете заместителя председателя городского совета Ялты Дениса Давыдова ночью произошел пожар.
Дежуривший охранник здания немедленно позвонил 112 и вызывал пожарных, сообщает информационное агентство «Крыминформ».
Сотрудники МЧС быстро локализовали площадь пожара и справились с возгоранием в течение 30 минут.
В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в невыключенном кулере в кабинете зампредседателя.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50