В кабинете зампреда горсовета Ялты произошел пожар

Никто не пострадал. Фото: Архив "КП"

В кабинете заместителя председателя городского совета Ялты Дениса Давыдова ночью произошел пожар.

Дежуривший охранник здания немедленно позвонил 112 и вызывал пожарных, сообщает информационное агентство «Крыминформ».

Сотрудники МЧС быстро локализовали площадь пожара и справились с возгоранием в течение 30 минут.

В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в невыключенном кулере в кабинете зампредседателя.

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