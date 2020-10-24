В Азовском море взорвался танкер под российским флагом. Фото: Александр ГЛУЗ

В Азовском море танкер под российским флагом взорвался. Спасли 10 человек, о троих известий пока нет.

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» терпит бедствие в Азовском море, сообщает ТАСС. Судно было пустым. Взрыв произошел, предположительно, остаточных паров топлива.

На данный момент удалось спасти 10 человек. Судьба троих пока неизвестна, их разыскивают.

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