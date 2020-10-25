Погода в Крыму на 25 октября: переменная облачность и тепло до +25

В Никитском ботаническом саду хозяйничает осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 октября в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на полуострове актуально и штормовое предупреждение.

Температура воды в Черном море 19…21°.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

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