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Температура воды в Крыму в Черном море 25 октября 2020

Температура воды в Крыму в Черном море 25 октября 2020: самое холодное море сейчас на восточном побережье региона
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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В Севастополе температура морской воды составили 20 градусов.

В Севастополе температура морской воды составили 20 градусов.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в Алуште и Ялте – там синоптики фиксируют 21 градус. На градус прохладнее морская вода в районе Карадага, Феодосии и Севастополя – 20 градусов.

На западном побережье Крыма самую низкую температуру моря зарегистрировали в Евпатории – 19 градусов. Чуть теплее воды у берегов Черноморского – 20 градусов.

Самое холодное море в Крыму сейчас на восточном побережье. Так, в Керченском проливе фиксируют самую низкую температуру морской воды – 17 градусов. В Азовском море температура составила всего 18 градусов.

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