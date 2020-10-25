В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 255 человек

В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 255 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 255 человек. Из них 198 к врачу пришли самостоятельно, почувствовав неладное. 57 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими. У 54 COVID-положительных болезнь развивалась бессимптомно.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4334 человека, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

За весь период пандемии успешно побороли болезнь 4434 человека, умерло – 120 человек.

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