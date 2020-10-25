В Крыму реставрируют 100 объектов культурного наследия параллельно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму завершается реставрация знаковых объектов культурного наследия. Так, здание Дворянского собрания и Ласточкино гнездо в скором времени распахнут свои двери для посетителей.

- А в ноябре после благоустройства прилегающей территории, не вошедшей в основной проект, мы введем в эксплуатацию и торжественно откроем Митридатские лестницы, - отметила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, слова которой приводит пресс-службе Минкультуры РК.

Помимо этого, на данный момент идет реставрация 100 объектов культурного наследия параллельно. Строительные работы проводятся в рамках Федеральной целевой программы, национального проекта «Культура» и республиканской инвестиционной программы.

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