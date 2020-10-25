Из пожара в многоквартирном доме Симферополя спасли мужчину. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Симферополе во время ликвидации пожара спасли мужчину среднего возраста. Пострадавшего передали медикам.

Трагедия развернулась поздним вечером на выходных. В пожарную службу о задымлении в многоэтажке по улице Набережная Симферополя очевидцы сообщили в 23.59. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада ГУ МЧС по Крыму.

По прибытии пожарные выяснили, что горит квартира на втором этаже. Причины возгорания пока неизвестны, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Из огня во время ликвидации пожара вызволили 40-летнего мужчину и передали сотрудникам «скорой помощи».

Пожар площадью 12 квадратных метров потушили в 00.09.

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