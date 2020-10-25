В Крыму за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки скончался еще один COVID-положительный пациент. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 121 человека.

Напомним, в Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 255 заболевших. У 54 зараженных болезнь развивалась бессимптомно. В больницу за медпомощью обратилось 198 человек, почувствовав неладное. Среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими, выявили 57 COVID-положительных.

За весь период с начала пандемии в Крыму успешно побороло болезнь 4434 человека. За сутки в лабораториях провели 4334 теста на коронавирус.

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