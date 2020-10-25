В Симферополе прошла церемония открытия памятника Амет-Хану Султану. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Симферополе прошла торжественная церемония открытия памятника в честь столетия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана.

В мероприятии, проходившем в сквере на перекрестке Пионерского переулка и проспекта Кирова, приняли участие представители крымской власти и общественность.

То, что открытие памятника выдающемуся человеку, - знаменательное событие, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Считаю, что открытие памятников таким замечательным людям — это хорошая традиция. Уверен, что памятник украсит достойно Симферополь, Республику Крым. Сохранит в наших сердцах вечную память об этом выдающемся человеке, - подчеркнул Аксенов.

Он также призвал жителей региона гордиться тем, что у Крыма есть такие люди, как Амет-Хан Султан, жизнь которых является примером служения Родине и своему народу.

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