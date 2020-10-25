Группа глухонемых туристов-пенсионеров потерялась на горе под Ялтой

Группа глухонемых туристов пожилого возраста потерялась на горе под Ялтой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

На горе Таракташ под Ялтой потерялись десять глухонемых туристов-пенсионеров. Инцидент развернулся вечером выходного дня.

На место происшествия оперативно выехали дежурные бригады спасателей ГУ МЧС по Крыму и «КРЫМ-СПАС».

Пострадавших быстро нашли. В безопасное место, где находилась основная группа туристов, потерявшихся пенсионеров эвакуировали при помощи носилок и альпинистского снаряжения.

В медпомощи никто не нуждался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Напомним, в Симферополе из пожара в многоквартирном доме спасли 40-летнего мужчину. Трагедия развернулась ночью выходного дня.

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