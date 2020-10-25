В Крыму на 4 дня прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В восточных районах Крыма на период с 25 по 28 октября прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

Жителям и гостям региона напомнили, что в эти дни запрещается разведение костров и сжигание мусора и сухой листвы. Помимо этого, не рекомендуется заезжать в лес на автомобиле, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

В ведомстве также напомнили, что с 10 апреля 2020 года на всей территории Крыма действует особый противопожарный режим. А 9 октября продлили запрет на посещение лесов жителями и гостями республики на 21 день.

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