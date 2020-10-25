Мужчина напал на сотрудников «скорой помощи» в Евпатории

За избиение медиков мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

В Евпатории мужчина избил врача и водителя «скорой помощи». Об инциденте сотрудники правоохранительных органов узнали из СМИ.

Карету «скорой помощи» для мужчины, которому стало плохо в общественном месте, вызвали очевидцы. Прибывшие на место происшествия медики, осмотрев пациента, решили госпитализировать его в ближайшую больницу.

Тот же на предложение сотрудников отреагировал неадекватно: полез в драку, ударил по лицу водителя машины и одного из врачей. Против мужчины возбудили уголовное дело, на данный момент выясняются все обстоятельства дела.

Подозреваемому, напавшему на сотрудников «скорой помощи», может грозить до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

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