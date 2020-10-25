В Симферополе и Севастополе 26 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 51й Армии 42-54(чет); 43-55,47/31(нечет);

ул. Бетховена 36-50(чет); 45-67(нечет);

ул. Снайперов 24-38(чет); 11,17,33,47-49(нечет);

ул. Федотова 2-28(чет); 1-21/37(нечет);

ул. Федько 8-30(чет); 27-51(нечет);

ул. Петровская Балка 148-188(чет); 111-145(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

село Фруктовое: ул. Сумская, 4-10,14,3-11; пер. Кузнечный, 2-а,2,8-10,14,3-9; ул. Виноградная, 2-18,3-А,1-7,15; ул. Ленина, 14,18,22,1-51

с 9.00 до 17.00

ул. Людмилы Павличенко, 8;

ул. Суворова, 19,29,31;

ул. Фрунзе, 11/1;

ул. Советская, 22,28,4-38,48-52,56-58,37-4145,49,59,65;

ул. Ленина, 74-А,74-Б;

ул. Большая Морская, 10,14-36;

ул. Коммунистическая, 30,36-38;

ул. Мечникова, 8;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2,6-62,1-а,1-б, 3-51;

ул. Драчука, 25,27;

ул. Кавказская, 2-10,1-11;

ул. Таманская, 2-16,1,3,5,11;

ул. Танкистов, 8-Б,8-44,9-45;

ул. Днепровская, 2-28,1-47;

ул. Литейная, 9/2,11/2,15;

ул. Малярная, 1-11

село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А,2,1-А,3; ул Макарова, 20-а,2-18

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