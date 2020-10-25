В Симферополе и Севастополе 26 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. 51й Армии 42-54(чет); 43-55,47/31(нечет);
ул. Бетховена 36-50(чет); 45-67(нечет);
ул. Снайперов 24-38(чет); 11,17,33,47-49(нечет);
ул. Федотова 2-28(чет); 1-21/37(нечет);
ул. Федько 8-30(чет); 27-51(нечет);
ул. Петровская Балка 148-188(чет); 111-145(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
село Фруктовое: ул. Сумская, 4-10,14,3-11; пер. Кузнечный, 2-а,2,8-10,14,3-9; ул. Виноградная, 2-18,3-А,1-7,15; ул. Ленина, 14,18,22,1-51
с 9.00 до 17.00
ул. Людмилы Павличенко, 8;
ул. Суворова, 19,29,31;
ул. Фрунзе, 11/1;
ул. Советская, 22,28,4-38,48-52,56-58,37-4145,49,59,65;
ул. Ленина, 74-А,74-Б;
ул. Большая Морская, 10,14-36;
ул. Коммунистическая, 30,36-38;
ул. Мечникова, 8;
ул. Артиллеристов, 22;
ул. Донская, 2,6-62,1-а,1-б, 3-51;
ул. Драчука, 25,27;
ул. Кавказская, 2-10,1-11;
ул. Таманская, 2-16,1,3,5,11;
ул. Танкистов, 8-Б,8-44,9-45;
ул. Днепровская, 2-28,1-47;
ул. Литейная, 9/2,11/2,15;
ул. Малярная, 1-11
село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А,2,1-А,3; ул Макарова, 20-а,2-18
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