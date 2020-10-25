Эюд и Анелия: какими редкими именами назвали родители своих малышей в Крыму

В Крыму за минувшую неделю на свет появилось 383 малыша. Фото: официальный сайт Минюста РК.

В Крыму за неделю на свет появилось 383 ребенка: 210 мальчиков и 173 девочки. Помимо этого, за семь минувших дней в регионе родились четыре двойни: по одной в Белогорском и Кировском районах, а также по одной в Евпатории и Симферополе.

За этот период родители назвали своих малышей такими редкими именами, как: Эюд, Амид, Ия, Элиф, Дея, Анелия, Есин, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

При этом самыми популярными именами стали Александр и Мирон. Мальчикам также называли Елисеями, Глебами, Макарами, Всеволодами, Никитами и Семенами.

Для девочек родители брали такие имена, как: Хатиджа, Мирослава, Регина, Марианна, Асене, Аделина, Аглая, Ниаль, Эсма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50