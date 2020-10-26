Погода в Крыму на 26 октября: переменная облачность и тепло до +25

В Крыму тепло и сухо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25° - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха до +22°.

Температура воды в Черном море +19… 21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50