«Многое по грехам нашим»: сенатор от Крыма заразилась COVID-19. Фото: Архив "КП"

Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма, заразилась новой коронавирусной инфекцией. Внутренние переживания по поводу своего нынешнего положения она опубликовала в своем Instagram.

По словам сенатора, вирус появился из-за грехов. Чтобы побороть инфекцию, Ковитиди поклялась во всех своих прегрешениях и простила врагов.

- Понимаю, многое по грехам нашим. Я поклялась во всех моих прегрешениях. Простила и полюбила своих врагов. У таких, как я, они умные, скрытные, улыбающиеся в глаза и тихо финансирующие Телеграмм каналы, - написала она в соцсети.

Сейчас Ольга Ковитиди находится на лечении в одной из клиник Москвы. Жителей Крыма, своих соотечественников, она убедительно просит соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и очки, дезинфицировать обувь, вещи и поверхности, а маски менять каждые два часа. Она также уверенно заявила, что не отдаст COVID-19 свою жизнь и не даст отравить жизнь других.

- Ни для того мы, крымчане, так долго шли к себе домой в Россию, чтобы какой-то гнилой зарубежный вирус лишил меня счастья жить дома, в своей стране, - подчеркнула сенатор от Республики Крым.

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