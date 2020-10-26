Ялта вошла в топ-10 популярных городов для встречи Нового года

Ялта хороша для новогодних праздников.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, где россияне хотят встретить 2021-ый год.
- Большинство отправится в Санкт-Петербург, чтобы отметить Новый год и Рождество. На втором месте по популярности Ялта. «Бронзу» получили Москва и Сочи, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в социальных сетях.
Топ-10 городов РФ для встречи Нового года (данные опросы пользователей соцсетей в процентах):
Санкт-Петербург, 34.48
Ялта, 18.1
Москва, 15.52
Сочи, 15.52
Екатеринбург, 6.03
Казань, 4.31
Кисловодск, 1.72
Великий Устюг, 1.72
Переславль-Залесский, 1.72
Осташков, 0.86
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