Ялта вошла в топ-10 популярных городов для встречи Нового года

Ялта хороша для новогодних праздников. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где россияне хотят встретить 2021-ый год.

- Большинство отправится в Санкт-Петербург, чтобы отметить Новый год и Рождество. На втором месте по популярности Ялта. «Бронзу» получили Москва и Сочи, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в социальных сетях.

Топ-10 городов РФ для встречи Нового года (данные опросы пользователей соцсетей в процентах):

Санкт-Петербург, 34.48

Ялта, 18.1

Москва, 15.52

Сочи, 15.52

Екатеринбург, 6.03

Казань, 4.31

Кисловодск, 1.72

Великий Устюг, 1.72

Переславль-Залесский, 1.72

Осташков, 0.86

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