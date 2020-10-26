Украинка пыталась въехать на территорию Крыма по фальшивому паспорту

За подделку документов ей грозит уголовная ответственность в виде принудительных работ или лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму на въездном пункте пропуска «Армянск» крымские пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась незаконно пересечь границу по поддельному паспорту, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Во время изучения паспорта специалисты установили, что в нем имеются несколько поддельных оттисков дата-штампов. Украинка призналась, что фактически границу РФ не пересекала, а фальшивые отметки поставили в столице незалежной за 35 тысяч рублей.

В отношении мошенницы пограничники проведут дополнительную проверку для выявления всех фактов правонарушения. За подделку документов ей грозит уголовная ответственность в виде принудительных работ или лишения свободы.

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