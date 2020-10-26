Транспортные кольца Симферополя «меняют летние наряды на осенние». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клумбы транспортных колец Симферополя украшают сезонными цветами. Так, на Московской площади сейчас высаживают больше 500 кустов хризантем. Облагораживание происходит за счет внебюджетных средств.

- Погода позволяет начинать высадку растений. Столичные кольца на площади Советской и Московской уже поменяли летние наряды на осенние, - пишет в своем Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Город в скором времени украсят 112 можжевельников, 28 туй, 18 кустов барбариса, 95 кустов японской спиреи и 1200 кустов гибридной розы.

Активные пользователи социальной сети попросили у мэра организовать в местах высадки растений полицейское патрулирование и поставить камеры видеонаблюдения.

- Несознательные граждане бросятся выкапывать и выламывать цветы и кустарники, - отмечают жители Симферополя.

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