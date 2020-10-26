Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Транспортные кольца Симферополя «меняют летние наряды на осенние»

На Московском кольце уже высадили больше 500 кустов хризантем
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Транспортные кольца Симферополя «меняют летние наряды на осенние».

Транспортные кольца Симферополя «меняют летние наряды на осенние».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клумбы транспортных колец Симферополя украшают сезонными цветами. Так, на Московской площади сейчас высаживают больше 500 кустов хризантем. Облагораживание происходит за счет внебюджетных средств.

- Погода позволяет начинать высадку растений. Столичные кольца на площади Советской и Московской уже поменяли летние наряды на осенние, - пишет в своем Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Город в скором времени украсят 112 можжевельников, 28 туй, 18 кустов барбариса, 95 кустов японской спиреи и 1200 кустов гибридной розы.

Активные пользователи социальной сети попросили у мэра организовать в местах высадки растений полицейское патрулирование и поставить камеры видеонаблюдения.

- Несознательные граждане бросятся выкапывать и выламывать цветы и кустарники, - отмечают жители Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50